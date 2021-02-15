Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Петербурге окончательно отказались от идеи проводить мобильную вакцинацию от коронавируса в медицинских автомобилях у станций метро. Об этом 15 февраля сообщил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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«Вакцинацию в мобильных пунктах у метро пока запускать не планируем. Условия в таких «пунктах на колесах» в морозную погоду нельзя признать комфортными ни для медперсонала, ни для самих граждан. Проводить вакцинацию в условиях стационарного пункта гораздо эффективнее. Делаем ставку на открытие пунктов в торговых центрах», — заявил чиновник.

Напомним, на минувшей неделе у одной из станций метро несколько часов работал мобильный пункт вакцинации, однако данный опыт был признан отрицательным.

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При этом выездные бригады начали проводить вакцинацию от коронавируса в социальных учреждениях, в частности, психоневрологических интернатах.

По словам Лисовца, количество вакцинаций от COVID-19 в Петербурге удалось увеличить вдвое по сравнению с серединой января. Сеть пунктов вакцинации на сегодняшний день включает уже 121 пункт. При желании каждый может записаться на прививку в срок, не превышающий неделю, хотя может потребоваться съездить для этого в другой район.

Всего на 14 февраля 2021 года в Петербурге вакцинировано 158 563 человека. Это составляет 2,94% от числа постоянного населения города (по состоянию на 1 декабря 2020 г.). Полностью закончили цикл вакцинации 35 009 человек, или 0,65% от численности населения Северной столицы.