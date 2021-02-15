Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге еще четыре стационара, лечившие пациентов с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы. Среди них три федеральных медучреждения, а также, частично, Детская больница имени Филатова. Об этом 15 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата в Мариинской больнице, вернувшейся к штатной работе

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По его словам, ввиду того, что в последние недели снизилось число госпитализированных с коронавирусом, городскими властями принято решение начать процесс обратного перепрофилирования «ковидных» стационаров.

К обычной работе возвращается часть Детской больницы №5 им. Филатова, а также три федеральных учреждения — Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии и 442-й Военный клинический госпиталь Минобороны РФ, который также принимал на лечение гражданских пациентов с ковидом.

Напомним, на прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, а также остановил работу павильон №7 временного инфекционного госпиталя, развернутого в выставочном центре «Ленэкспо».