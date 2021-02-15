Калуга, 15 февраля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил чиновникам начать новую рабочую неделю с уборки снега у школ, детских садов и других социальных объектов региона, оказавшихся в снежном «плену» после обильных осадков, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Губернатор Владислав Шапша на уборке снега у здания администрации области.

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На совещании областного правительства губернатор высказал недоумение, что на уборку Калуги от снежных завалов вышло 200 коммунальщиков, в то время, когда в кабинетах городской управы сидят 700 сотрудников. Выйти на уборку улиц руководитель региона также призвал и сотрудников областной администрации.

«Ситуация непростая, во дворах ситуация сложная с парковками, но тем не менее находите способы для уборки. Я видел, как люди вышли на призыв убирать свои дворы, и это не повод сидеть чиновникам ровно. Сотрудникам горуправы надо выйти на очистку города. Это касается и Калуги, и Обнинска. Ничего не случится, давайте такую работу проведем и поможем побыстрее коммунальщикам справиться с этой проблемой. Думаю, что все меня услышали. В кабинетах еще успеете насидеться», — сказал Владислав Шапша.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов предложил горожанам помочь коммунальщикам в уборке снега в рамках флешмоба «Снежная битва».