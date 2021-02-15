Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Петербурге за прошедшую неделю на 20,7% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом 15 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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По его словам, на минувшей неделе госпитализировано с ковидом и подозрением на него 2365 больных. Неделей ранее этот показатель составлял 2959 человек.

«Таким образом, снижение госпитализаций составило более 20 процентов», — отметил Лисовец.