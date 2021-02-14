Донецк, 14 февраля, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что Донбасс Москва никогда не бросит, является очень важным. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Andrew Butko Денис Пушилин

«Мы (жители ДНР — прим. ИА REGNUM) постоянно ощущаем её (России — прим. ИА REGNUM) помощь и поддержку, — подчеркнул глава ДНР. — … Мы всегда будем стоять на защите Большой Родины».

По его словам, думать о том, что Россия якобы оставит без поддержки Донбасс, у жителей республики никогда не было повода.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин в разговоре с главными редакторами ряда СМИ заявил, что Россия, несмотря ни на что, никогда не бросит Донбасс и его жителей.

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