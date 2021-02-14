Москва, 14 февраля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В диапазоне $45−60 за баррель черного золота будет находиться средняя цена в текущем году. Об этом сообщил в воскресенье, 14 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Думаю, что средняя цена (на нефть — прим. И) в 2021 г. будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов», — сказал он.

Новак также добавил, что рынок энергоресурсов в настоящее время сбалансирован, цены на черное золото полностью отвечают текущей ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на площадке Гайдаровского форума заявил, что исключительно на возобновляемые источники энергии никогда полностью не перейдет человечество.

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