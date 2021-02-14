Краснодар, 14 февраля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 167 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 14 февраля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее 13 февраля сообщалось о 170 новых носителях инфекции.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

«В Краснодаре выявлено 52 случая, в Сочи — 13, в Динском районе — 11. Девять заболевших в Кавказском районе, восемь — в Выселковском. По шесть — в Армавире, Новопокровском и Ейском районах, пять — в Геленджике. По четыре положительных результата в Каневском, Гулькевичском, Новокубанском, Кореновском и Тихорецком районах», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 заболели 36 181. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 637,5. Выздоровели 29 077 человек. Вирус унес жизни 1711 пациентов краснодарских медиков.

На 14 февраля в больницах региона в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 98 пациентов, еще трое на экстракорпоральной мембранной оксигенации.