Москва, 14 февраля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В 2020 году участились случаи мошенничества, связанные с электронной торговлей и фишинговыми атаками. Об этом сообщает Avito со ссылкой на исследование специалистов по информационной безопасности «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского».

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

В прошедшем году обороты электронной коммерции в России и других странах мира резко выросли на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако мошенники также активизировали свою деятельность в этой сфере.

Эксперты установили, что самым популярным сценарием мошенничества стали случаи, при которых злоумышленники выдавали себя за продавцов на различных интернет-площадках. Также мошенники использовали фальшивые сайты, похожие на реальные интернет-магазины. Средняя сумма, которую терял покупатель, ставший жертвой мошенников, составила 10 тыс. рублей. Поверившие мошенниками продавцы в среднем теряли меньше — около 6 тыс. рублей.

Вторым распространённым видом мошенничества в 2020 году стали фишинговые атаки. При этом типе кибератак мошенники создают копии известных сайтов или используют массовую рассылку электронных писем для получения доступа к конфиденциальным данным. За прошедший год эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 7400 ресурсов, выдающих себя за популярные торговые площадки или доски объявлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Центральном банке РФ предупредили о новом виде интернет-мошенничества, совершающемся от лица регулятора.