Нью-Йорк, США, 14 февраля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Патрулирование метро было усилено после четырёх нападений неизвестного с ножом в течение суток в американском городе Нью-Йорке. Об этом 14 февраля сообщило агентство Associated Press.

(сс) Dave Hosford Полиция Нью-Йорка

Полицейское управление Нью-Йорка направило дополнительно 500 сотрудников для патрулирования метро. Полицейские будут ежедневно патрулировать подземные и наземные элементы транспортной системы для обеспечения безопасности граждан.

Такие меры были приняты после нападения на людей в метро неизвестного с ножом. 12 февраля и утром 13 февраля неизвестный мужчина, вооружённый ножом, совершил четыре нападения на пассажиров. В результате нападений погибли два человека, предположительно, оба были бездомными. Уточняется, что все нападения произошли на одной ветке метро, как минимум между тремя из них была обнаружена связь.

По данным, которые приводит газета The New York Times, в январе 2021 года общее количество преступлений, совершённых в метро Нью-Йорка снизилось на 50%, по сравнению с показателями прошлого года. Но если учесть, что общее количество поездок снизилось на 70%, если сравнивать с показателями прошлого года, то в итоге наблюдается рост преступности в процентном отношении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в метро Брюсселя.