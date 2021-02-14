Москва, 14 февраля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность в борьбе с пандемией COVID-19, чем другим странам, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ. Фрагменты встречи 14 февраля показал телеканал «Россия 24».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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Президент РФ заметил, что в Европе и США очень высокий уровень здравоохранения и промышленности, но лишь для некоторых слоёв населения. В России же уровень здравоохранения остаётся высоким для подавляющего большинства населения. Кроме того, оказалось, что способность к мобилизации здравоохранения и промышленности в условиях пандемии у России несравнимо выше, чем у других стран. В качестве примера Путин привёл США, где, по его словам «вообще просто развал какой-то».

Как отметил российский лидер, расчёт был на то, что Россия ничего не сможет сделать, столкнувшись с пандемией коронавируса.

Владимир Путин «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны», — подчеркнул президент России.

В качестве аргумента Путин привёл, по его словам, самый объективный показатель — число заражений на 100 тыс. населения. В России это 12 человек на 100 тыс. населения, а в других странах до сих пор 45 человек. Также президент РФ упомянул и производство средств индивидуальной защиты, которое удалось нарастить в 20 раз с начала пандемии.

Путин также добавил, что хорошо осведомлён о проблемах в российском здравоохранении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин не исключил возможности отключения зарубежных интернет-сервисов в случае враждебных действий по отношению к России.