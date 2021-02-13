Санкт-Петербург, 13 февраля, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Через 14 лет, к 2035 году, в Ленинградской области может появиться новая кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга, которая разгрузит от транзитного транспорта города Ленобласти и областные дороги.

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Такие планы власти региона на этой неделе представили вице-премьеру Марату Хуснуллину на координационном совете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

«Планируется, что кольцевую автодорогу проложат от трассы «Скандинавия», в обход Всеволожска, Колпино, Гатчины, до трассы «Нарва» у поселка Кипень», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в соцсети пояснил, что на ближайшие 15 лет в Ленобласти запланировано строительство 88 участков федеральных, региональных муниципальных дорог общей протяженностью 1000 километров. Одновременно будет построено 147 новых путепроводов, 41 развязка, два тоннеля и три транспортно-пересадочных узла.

В числе прочего будет построено продолжение будущей Широтной магистрали скоростного движения (также известна как ВСД), которая выведет потоки транспорта на восток от Петербурга.

Также в Ленобласти рассчитывают на строительство станций петербургского метро в регионе и намерены построить собственный речной вокзал и новые причалы.