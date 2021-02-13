Москва, 13 февраля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. С новым вирусом, который будет опаснее коронавируса SARS-CoV-2, в ближайшем будущем столкнется человечество. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников журналистам URA.RU.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

По его словам, коронавирус, накрывший весь мир, пришел как «тренировочный процесс».

«100% придет (новая пандемия, которая будет опаснее SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM), — сказал Мясников. — Две мутации».

Врач отметил, что переходить от животных к человеку после мутации, вероятно, сможет вирус птичьего или свиного гриппа. Если произойдет вторая мутация, вирус, возможно, сможет передаваться от человека к человеку.

По его словам, необходимо успеть разработать универсальную вакцину от гриппа для спасения человечества от новой пандемии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в РФ в середине апреля будет наблюдаться новый подъем заболеваемости COVID-19.

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