Симферополь, 13 февраля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Турецкой стороне стоит оставить мечты о территориях юга России. Об этом 13 февраля заявил глава комитета парламента Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым вернулся на Родину

«Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», — приводит его слова РИА Новости по поводу показа турецким телеканалом карты, на которой расширение зоны влияния Анкары прогнозируется на юг России.

Кроме того, Гемпель указал, что такая карта выглядит нелепо, напоминая отрывок из произведения «научно-фантастического жанра».

При этом глава комитета крымского парламента напомнил, что Турция интересовалась Крымом еще во время нахождения полуострова в составе Украины.

«Теперь Крым — это законная часть России. Россия — это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», — подчеркнул Гемпель.

Отметим, накануне государственный телеканал Турции TR1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году, где в качестве таких территорий также были указаны регионы юга России: Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский край, Калмыкия, а также Ростовская и Астраханская области.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.