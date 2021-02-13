Людиново, Калужская область, 13 февраля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В городе Людиново Калужской области обильный снегопад вызвал обрушение кровли одноэтажного производственного здания, в котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по ремонту автотранспорта. В здании, возможно, находилось два человека, сообщает 13 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru На месте происшествия.

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Обрушение произошло на улице Маяковского. По предварительной информации в настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы. Ведется разбор завалов и поиск пострадавших. Людиновский городской прокурор координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.

Согласно метеопрогнозу, 13 февраля на территории Калужской области ожидаются сильные осадки в виде снега (свыше 30 сантиметров), усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.