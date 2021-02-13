Москва, 13 февраля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлен 14 861 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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Сообщается, что 14 861 новый случай заражения коронавирусом выявлен во всех 85 регионах России. При этом 10,7% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий COVID-19 скончались 502 человека. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 18 765 человек.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве — 1963 новых случая. На втором месте — Санкт-Петербург — 1130 новых случаев. Далее следуют: Московская область (884), Нижегородская область (441), Воронежская область (356), Ростовская область (342).