В Евросоюзе приняли к сведению слова Лаврова и Пескова о разрыве отношений
Брюссель, 13 февраля, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Власти Европейского союза приняли к сведению заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, а также комментарии из Кремля на это заявление. Об этом заявил официальный представитель евросоюзной внешнеполитической службы Питер Стано.
Напомним, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия в целом готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Произойдет это в том случае, если Евросоюз и дальше будет вводить ничем не обоснованные санкции против России, особенно против российской экономики, а также будет грубо вмешиваться в российскую внутреннюю политику. При этом Лавров подчеркнул, что Москва не хочет этого разрыва и нацелена на конструктивный диалог, а также никогда не будет инициатором разрыва.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не выступит инициатором прекращения отношений с Евросоюзом. Песков посчитал, что заявление Лаврова было искажено рядом СМИ, которые якобы подали его так, что Россия сама будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.
Но и Песков отметил, что Россия должна быть самодостаточной, обеспечивать свою безопасность в самых чувствительных стратегических областях, а также должна быть готова «национальной инфраструктурой заменить всё то, чего нас могут лишить».
Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Сано заявил, что в Брюсселе слова Лаврова и Пескова приняли к сведению. Он пояснил, как ЕС хотел бы строить отношения с Россией.
«Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций», — сказал Сано.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавний визит главы евросоюзной дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился безрезультатно. Более того, вернувшись в ЕС, Боррель выступил в Европарламенте с довольно жесткой критикой России и заявил, что возможно введение новых санкций против РФ.