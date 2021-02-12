Москва, 13 февраля, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Велосипеды и рамы для них будут допускаться к обороту без маркировки до февраля 2022 года, говорится в проекте постановления правительства России, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велопробег

Проект подготовлен Минпромторгом РФ и опубликован для прохождения процедуры общественного обсуждения. Действие документа будет распространяться на все велосипеды, включая трёхколесные детские.

«Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот велотоваров без нанесения на них средств идентификации и представления в информационную систему мониторинга сведений о маркировке велотоваров средствами идентификации допускается до 1 февраля 2022 года», — говорится в документе.

Отмечается, что к обязательной маркировке товаров производители и поставщики смогут приступить 1 сентября 2021 года. Кроме того, определена крайний срок для маркировки велотоваров, которые выпущены таможенными органами до февраля 2022 года — 15 марта 2022 года.

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