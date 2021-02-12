Вашингтон, 13 февраля, 2021, 01:19 — ИА Регнум. В американском сенате завершилось изложение аргументов против объявления импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу, передаёт 12 февраля телеканал NBC.

Дональд Трамп

Адвокаты экс-президента выступали в течение 3,5 часа и сосредоточили внимание сенаторов на том, что процесс импичмента неконституционен. Так, юрист Майкл ван дер Вин заявил, что «ни один мыслящий человек не мог серьезно посчитать, что речь президента 6 января была подстрекательством к насилию или бунту».

Напомним, Трампа обвиняют в «подстрекательстве к мятежу». Обвинение настаивает на том, что бывший американский лидер пытался направить январский протест в Вашингтоне против демократического волеизъявления американцев на выборах.

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Ранее свои аргументы в поддержку импичмента изложила сторона обвинения. Она использовала все отведенные ей процедурой 16 часов, что растянулось на два дня. На следующем этапе этого процесса последуют вопросы сенаторов, допрос свидетелей и голосование.