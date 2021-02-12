Санкт-Петербург, 13 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области раскрыта дерзкая кража православной святыни — частицы мощей святой блаженной Матроны Московской — из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. Предполагаемый злоумышленник задержан, похищенное будет возвращено в монастырь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Драй ИА REGNUM Тихвинский Богородичный Успенский Мужской Монастырь

Сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района Ленинградской области днем 12 февраля от охранника монастырского храма.

«При просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию», — уточнили в МВД России.

Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки нашли и задержали злоумышленника, 33-летнего жителя Тихвина. Он успел продать похищенный раритет антиквару за 500 рублей.

«В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены в храм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ», — сообщила Ирина Волк.

За это преступление вору грозит до шести лет лишения свободы.