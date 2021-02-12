Москва, 12 февраля, 2021, 23:57 — ИА Регнум. У границ России за последнюю неделю было замечено 33 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 12 февраля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Минобороны России Многоцелевой истребитель Су-30 ВКС России

Также в течение недели к российским границам приближались 12 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку.

Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы один раз в небо поднимался истребитель из состава дежурных сил ПВО.

По информации оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.