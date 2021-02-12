Каталония, Испания, 12 февраля, 2021, 23:09 — ИА Регнум. В преддверии выборов в парламент Каталонии кандидаты от различных партий сталкиваются в ожесточенных дебатах. Силы, выступающие за провозглашение независимости, уже заявили, что отказываются вести переговоры со своим соперником-социалистом Сальвадором Ильей. Об этом сообщила газета El País.

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Вечером 12 февраля кандидаты, претендующие на должность главы правительства автономного сообщества, приняли участие в заключительных теледебатах перед тем как в воскресенье, 14 февраля, жители Каталонии пойдут на избирательные участки. Бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья стал объектом острой критики, что подтверждают опросы, показывающие ничью между возглавляемой им на выборах «Социалистической партией Каталонии» (PSC) и силами, выступающими за отделение автономного сообщества от Испании.

В ходе встречи девять участников дебатов обменивались оскорблениями, которые иногда переходили в словесную перепалку. В адрес политиков звучали такие слова, как «фашисты» и «террористы». Главной темой дебатов, без сомнения, стала пандемия коронавирусной инфекции.