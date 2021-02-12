Париж, 12 февраля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции осудило в совместном коммюнике с внешнеполитическими ведомствами Германии и Великобритании производство Ираном металлического урана в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.

(cc0) Уран

«Продолжая нарушать это соглашение, Иран лишает себя и нас возможности вернуться к дипломатическому диалогу, который позволил бы целиком и полностью реализовать цели СВПД», — говорится в коммюнике.

«В рамках этого соглашения Иран обязался не производить металлический уран и не проводить никаких исследований и разработок по металлургическому производству урана в течение 15 лет… Мы требуем, чтобы Иран немедленно прекратил производство и воздержался от дальнейших нарушений договоренностей по ядерному досье», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля МИД Франции призвал власти Ирана не принимать никаких действий, могущих нарушить положения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны, заключенного с США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией.