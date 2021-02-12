Минск, 12 февраля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Требующая заблокировать работу Белорусской АЭС резолюция Европейского парламента является насквозь политизированной, сообщили 12 февраля в пресс-службе минэнерго республики.

Belaes.by Белорусская АЭС

«Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер», — говорится в сообщении.

Белорусское ведомство добавило, что видит в решении Брюсселя «применение двойных стандартов, далёких от объективной оценки и реального положения дел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЕП накануне, 11 февраля, была принята резолюция по приостановке запуска БелАЭС, которая, впрочем, носит рекомендательный характер. Якобы на БелАЭС найдено много нарушений.