Москва, 12 февраля, 2021, 18:07 — ИА Регнум. У примерно четырёх десятков рейсов в аэропортах Москвы произошла задержка по причине обильного снегопада. Такие данные 12 февраля приведены на онлайн-табло аэропортов.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании вылета

Сложнее всего дела обстоят во «Внуково», где задержка произошла у 19 рейсов, а два были отменены. Следом идет «Домодедово», где отменили четыре рейса, а задержали 15. В Шереметьево поменяли время у десяти рейсов, в аэропорту «Жуковский» отменено четыре рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье для ликвидации последствий непогоды могу задействовать волонтеров.