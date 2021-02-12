Москва, 12 февраля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Заторы на дорогах Москвы днём в пятницу, 12 февраля, достигли 9 из 10 баллов на фоне ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Затор

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено в центре Москвы, в том числе на Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Устьинской и других набережных. Заторы наблюдаются на Бульварном кольце и отдельных участках Садового кольца, ТТК и МКАД.

По прогнозу, ситуация на дорогах ещё более осложнится к 18:00, когда пробки достигнут максимальных 10 баллов. Свободным движение станет лишь к позднему вечеру.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных снегопадах, метелях, гололедице и порывистом ветре в столичном регионе в последние дни недели.