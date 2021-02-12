Вашингтон, 12 февраля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В сети появились официальные рендеры нового электрического купеобразного кроссовера Alpha Jax. Изображения машины распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Alpha Электрокар Alpha Jax

Новинка компании Alpha Motor Corporation создана на основе модели Ace.

Отмечается, что кроссовер Jax сможет набирать «сотню» за 6,5 секунды. Дальность хода автомобиля составляет 402 км. Такой результат будет достигнут за счёт безальтернативной аккумуляторной батареей на 75 кВт-ч.

На выбор покупателям предложат Jax либо с одним, либо с двумя электрическими двигателями. Кроме того, новинке достанется светодиодная головная оптика, электронная «приборка», а также большой дисплей медиасистемы.

Несмотря на то, что Alpha Jax пока существует в виде проекта, его уже сейчас можно зарезервировать. Рекомендованная стоимость электромобиля находится в пределах от 38 до 48 тыс. долларов (около 2,8−3,55 млн рублей). Массовое производство Alpha Jax намечено на 2023 год.

Ранее стало известно, что компания Tesla к концу 2021 года представит на китайском автосалоне в Гуанчжоу новый бюджетный электрокар. Стоимость электрокара будет менее 25 000 долларов.

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