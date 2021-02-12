Москва, 12 февраля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Для российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, снизится размер взносов на обязательное пенсионное страхование. Об этом 12 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM It

По его словам, с 2021 года размер взносов уменьшится с 8% до 6%.

«На таком же уровне он будет для разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции, а также компонентов для неё», — сказал Мишустин.

Для компаний, отметил глава правительства, это будет возможностью направить денежные средства на первоочередные нужды, а также на развитие бизнеса.