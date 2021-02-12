Москва, 12 февраля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. На реализацию мероприятий по программе развития села будет выделено дополнительно 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Василий Поленов. Русская деревня. 1889

Он рассказал, что в России продолжается создание инфраструктуры на селе, ведётся строительство жилья на условиях льготной ипотеки до 3% годовых, создаются новые возможности качественной жизни.

«На реализацию этих задач в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий в бюджете на этот год предусмотрено около 16,5 млрд рублей. И заявки на участие в таких мероприятиях от субъектов РФ продолжают поступать. С учётом запросов регионов правительство дополнительно направит ещё более 3,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Глава правительства надеется, что новые средства позволят улучшить жилищные условия ещё примерно 12 тыс. семьям.