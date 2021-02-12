Москва, 12 февраля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. На выплаты врачам и медсёстрам в первом квартале 2021 года правительство РФ направит 49 млрд рублей. Об этом 12 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Медработник

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«Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев сокращается. Однако врачи и медсёстры по-прежнему трудятся в непростых условиях», — сказал глава правительства.

Он сообщил, что правительство продолжает их поддерживать и направит 49 млрд рублей на специальные выплаты медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Мишустин уточнил, что денежные средства предназначены для выплат в первом квартале 2021 года.