Уфа, 12 февраля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Туман, видимость до 500 метров ожидаюется в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

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Сообщается, что днем 13 февраля в регионе воздух может прогреться до +4 °С. На дорогах в Башкирии возможен гололед. В отдельных районах ожидаются снег с дождем. Температура ночью может опуститься до — 12 °C.

Сотрудники МЧС РФ напоминают, что во время потепления не нужно ходить вдоль домов, поскольку в это время с крыш зданий падает снег.