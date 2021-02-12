Москва, 12 февраля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Принимаемые правительством России меры по борьбе с коронавирусом для сохранения жизни и здоровья населения считают достаточными 32% граждан (в октябре 2020 года — 27%), приводит данные исследования 12 февраля рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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В основном одобряют предпринимаемые властями меры те, кто уже болел COVID-19 и наблюдал болезнь у родных, и люди 35−44 лет — по 35%.

По мнению 28% опрошенных, ограничительных мер для улучшения ситуации с коронавирусом в России недостаточно. Среди тех, кто сам переболел, — 35%. Избыточными меры считают 18% граждан.

Опрошены 4−9 февраля 2021 года 3000 граждан России старше 18 лет в 541 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (56%), переболевших COVID-19, считают его тяжелым заболеванием.

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