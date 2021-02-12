Москва, 12 февраля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки исследования подтвердили 15 089 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 51 случай больше, чем сутками ранее, когда выявили 15 038 случаев заражения. Лидерами среди регионов являются Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Воронежская области.

В России с начала пандемии выявили 4 042 837 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели более 20,7 тыс. человек, зафиксировано 507 летальных исходов.