Лавров заявил о готовности России к разрыву с Евросоюзом
Москва, 12 февраля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, хотя и не хочет быть изолированной от мировой жизни. Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что такой исход не исключён в том случае, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз согласится на нормализацию отношений с Россией только после того, как будут выполнены Минские договорённости. Отметим, что Россия не является стороной Минских соглашений — в отличие от Украины, которая ежедневно нарушает их.