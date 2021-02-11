Москва, 12 февраля, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Решение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запретить регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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"Хочется посочувствовать нормальному адекватному украинскому народу. Держитесь и больше не видитесь на пропаганду, которую ведут клоуны из ваших зомбоящиков. Особенно юмористы. Звёзды экрана, в большинстве своём, родную мать продадут за серебряник!», — пишет Александр Ш.

Многие пользователи выразили сожаление по поводу неприглядной судьбы, которая ждёт жителей Украины без российской вакцины. Тем не менее, отмечают граждане, за счёт этого другим странам может достаться больше доз препарата.

«Правильно в Кремле сказали: «Другим больше достанется». В Украине хоть чем-нибудь уже пусть прививаются, жалко людей», — написала Мария П.

Некоторые комментаторы предположили, что, в конце концов, Украина всё-таки обратиться к России за помощью, но может быть уже слишком поздно.

«Время покажет, как Украина запретила. Болезнь очень серьёзная. Если падёж народа начнётся и как прижмёт, так и сразу зарегистрируют. Но это если очереди не будет», — поделился своим мнением Вадим В.

Нашлись и те, кто предположил, что запрет на регистрацию российской вакцины «Спутник V» от коронавируса SARS-CoV-2 был инициирован из-за океана. Люди уверены, что решение в этом вопросе принималось несамостоятельно.

«Есть нюанс! Это не Украина запретила, это Украине хозяева запретили! Хозяевам нужна территория, а не население», — считает Любовь Б.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.