Москва, 11 февраля, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Вместо отмены льготной ипотеки в регионах с высокими темпами роста стоимости жилья можно охладить рынок недвижимости другими мерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

Комментируя предложение прекратить выдавать ипотеки со ставкой в 6,5% для покупки жилья в новостройках в субъектах РФ, где стоимость недвижимости активно идет вверх, экономист отметил, что альтернативной этому решения могло бы стать увеличение первоначального взноса при сохранении льготных процентов по кредиту.

«Если хотеть охладить рынок, возможно заметно поднять величину первого взноса. Это ограничит предложения, но сохранит низкую ставку для тех, кто в состоянии оплатить повышенный первоначальный взнос. Если бы мое мнение спросили, что рациональнее я бы по крайней мере для регионов, где высокий темп роста на недвижимость повысил первоначальный взнос. Это бы сократило количество потенциальных пользователей программы, но и не прекратило программу полностью», — сказал Хестанов.