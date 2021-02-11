Киев, 11 февраля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. ЕС не видит необходимости менять действующее соглашение об ассоциации с Украиной, поскольку оно до сих пор имеет «неиспользованный потенциал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе 11 февраля заявил еврокомиссар Оливер Варгеи.

Он признал согласие ЕС на пересмотр соглашения, но подчеркнул, что «согласие на пересмотр» еще не означает договоренности об обновлении документа.

«Мы считаем, что нет необходимости менять соглашение, оно достаточно гибкое и позволяет расширять наше сотрудничество… Но мы готовы рассмотреть запросы Украины относительно новых сфер, если таковые поступят», — подчеркнул комиссар.

Он также отметил, что в любом случае пересмотр начинается с оценки выполнения Украиной соглашения об ассоциации.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 10 февраля, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина и ЕС в этом году начинают процесс пересмотра соглашения об ассоциации в части торговли товарами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Киев рассчитывает увеличить объем квот, которые предусматривают соглашение, высказав мнение, что пересмотр соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС и дальнейшему «сшиванию» экономик.

До этого представители правительства Украины заявляли, что в 2014 году стороны подписали соглашение об ассоциации «образца 2007 года» с небольшими квотами, последствия чего украинский бизнес уже ощутил в полной мере.

В июле прошлого года народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что чиновники ЕС пытаются сделать всё для того, чтобы Украина перезаключила соглашение об ассоциации на тех же условиях (которые есть сейчас), поскольку оно крайне выгодно для Брюсселя.