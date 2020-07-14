Киев, , 15:33 — REGNUM Властям Украины, правительству и Раде, нужно начинать серьезную дискуссию с ЕС о пересмотре условий соглашения об ассоциации в экономической части.

Об этомв интервью изданию «РБК-Украина» заявил народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Материал опубликован сегодня, 14 июля.

Депутат, в частности, заявил, что Украина сейчас уже не может себе позволить «просто с закрытыми глазами» подписывать все, на чем есть штамп ЕС, «потому что это приводит к полному дисбалансу в экономической системе».

Наталуха заявил, что у его был разговор с представителями «одной из ключевых стран ЕС», которые использовали слово brilliant относительно описания торговой динамики с Украиной.

«Динамика выглядит так: у нас на первом месте по экспорту — зерно, далее — масло, животные жиры, злаки и минералы, дерево, железная руда. То есть большинство — это сырье. У них — бойлеры, обогреватели, электрическое оборудование, автомобили и запчасти к самолетам», — подчеркнул депутат.

По информации соратника Зеленского, сейчас чиновники ЕС пытаются сделать все для того, чтобы Украина перезаключила соглашение об ассоциации на тех же условиях (которые есть сейчас).

«Но это в наших интересах? Я считаю, что нет, потому что адекватный подход — это импортировать сырье, а экспортировать продукцию», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что еще с осени прошлого года украинские чиновники различного уровня заявляли о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС, но никакой конкретики по этому вопросу нет до сих пор. Принципиально Брюссель на пересмотр некоторых положений согласен, но пока дело ограничивается исключительно заявлениями.