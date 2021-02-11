Москва, 11 февраля, 2021, 21:46 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 11 февраля выявлено более двух тысяч носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России Саперы

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 2 044 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны на сегодняшний день проходят лечение 997 человек, ещё 17 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся девять инфицированных, 1021 военнослужащий изолирован на дому.

В Минобороны отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое, ещё девять человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 133 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 29 343 человек.

Данных о динамике суточного прироста инфицированных в Вооружённых силах, а также о возможных случаях летального исхода среди больных военнослужащих Минобороны в своих информационных бюллетенях не раскрывает.