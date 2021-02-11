Москва, 11 февраля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 февраля февраля выросла на 15 копеек и достигла 46,72 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на шесть копеек— до 49,02 рубля.

По состоянию на 8 февраля средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 43,02 рубля, марки Аи-95 — 47,69 рубля, марки Аи-98 — 54,25 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 61 региональном центре. Наиболее существенно он подорожал в Южно-Сахалинске — на 1,9%, Владивостоке — на 1,5%, Горно-Алтайске — на 1,2%. Снижение цен зафиксировано в Кызыле — на 0,4%.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.

Как передавало ИА REGNUM, цены на бензин в России продолжают расти с начала нового года. Согласно данным Росстата, за период с 1 января средняя стоимость одного литра выросла уже почти на 70 копеек.