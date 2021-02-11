Москва, 11 февраля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Фавипиравир остаётся приоритетным препаратом при лечении COVID-19 в лёгкой и среднетяжёлой форме. Об этом заявила 11 февраля заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского РоспотребнадзораТатьяна Руженцова.

Promo-med.ru Фавипиравир доступен в России под торговыми марками «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир»

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"Фавипиравир остаётся приоритетной терапией, препаратом выбора и при лёгком, и при среднетяжёлом течении COVID-19, у пациентов как с пневмонией, так и без пневмонии», — сказала она в ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

Напомним, ранее Минздрав России сократил до пяти число препаратов, применение которых возможно для лечения COVID-19 у взрослых пациентов. Помимо Фавипиравира в этот список вошли Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Умифеновир и Рекомбинантный ИФН α.