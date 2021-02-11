Анкара, 11 февраля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Вторую дозу вакцины от коронавируса поставили турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану 11 февраля, говорится в его Twitter.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган получает вакцину от коронавируса

Эрдоган «Врачи ввели мне вторую дозу вакцины от COVID-19. В самом скором времени планируем привить всё население страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января Эрдогану поставили первую дозу вакцины CoronaVac (Sinova, Китай).