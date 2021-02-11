Эрдоган поставил вторую дозу вакцины от коронавируса
Анкара, 11 февраля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Вторую дозу вакцины от коронавируса поставили турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану 11 февраля, говорится в его Twitter.
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Реджеп Тайип Эрдоган получает вакцину от коронавируса
«Врачи ввели мне вторую дозу вакцины от COVID-19. В самом скором времени планируем привить всё население страны».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января Эрдогану поставили первую дозу вакцины CoronaVac (Sinova, Китай).