Москва, 12 февраля, 2021, 00:02 — ИА Регнум.

Общественные деятели России, причисляющие себя к либеральному лагерю, снова и снова демонстрируют на публику самые худшие качества «тоталитаризма», стараясь запретить любую точку зрения, кроме их собственной. Откуда взялось такое странное для «борцов за свободу» поведение, рассуждает автор ИА REGNUMМаксим Воронов.

Westpress Kaliningrad archive Westpress Kaliningrad archive, Alexandr Podgorchuk Klops.ru Семён Слепаков

Настоящая травля, развернутая сторонниками блогера Алексея Навального против осмелившегося выразить свое неприятие оппозиционной истерии Семена Слепакова, была поддержана Твиттером, заблокировавшим его аккаунт. Почему-то нарушение свободы слова в данном случае больших протестов российских как бы либералов не вызвало. Слепаков не прославлял российскую власть, он всего лишь призвал не оправдывать агрессию и зло под видом добра.

Впрочем, такие действия российских либералов, готовых затравить любого, осмелившегося с ними не согласиться, уходят корнями в отдаленные времена, когда в XIX веке духовные предтечи нынешних сторонников Навального травили великих русских писателей. Читайте статью Максима Воронова «Либеральный террор: эта музыка будет вечной?».