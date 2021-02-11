Москва, 11 февраля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Власти российских регионов не имеют права отменять масочный режим, введённый в стране постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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«Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ [номер] 31, где пунктом первым установлено <…>: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, парковках, в лифтах», — сказал Барщевский.

Он напомнил, что, согласно второму пункту постановления, руководители регионов обязаны следить за соблюдением первого пункта, то есть они могут «следить за исполнением, добиваться исполнения», но не могут отменять его.

В этой связи, подчеркнул Барщевский, распоряжение Поповой «обязательно» к исполнению в регионах.

Специалист также напомнил, что система здравоохранения делится на федеральный и региональный уровень, а вот санитарная служба является вертикально интегрированной, вследствие чего её руководитель имеет право выдавать предписания для исполнения по всей России.

Барщевский отметил, что правомочность постановления №31 была подтверждена Верховным судом РФ, а власти регионов могут лишь дополнять документ профилактическими мерами.