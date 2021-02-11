Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Уставный суд Санкт-Петербурга признал за Смольным полномочия установить особые «правила поведения» для граждан в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

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Оценить законность введения штрафов и масочного режима просили депутаты ЗакСа: беспартийный Максим Резник и Михаил Амосов, «яблочник» Борис Вишневский, «эсер» Алексей Ковалев и представитель КПРФ Александр Рассудов.

По мнению депутатов, поправки к закону «О защите населения и территорий от ЧС…», которые дали Смольному полномочия устанавливать обязательные «правила поведения», содержат неопределенность, что может привести к произволу и нарушению прав горожан, и даже сам термин «правила поведения» никак не закреплен законодательно.

Границы этих ограничений и запретов, которые Смольный может установить, никак не прояснены, при этом, согласно Конституции РФ, ограничения прав и свобод человека допускаются только на основании федерального закона, указали парламентарии.

Неопределенность они узрели и в штрафах за нарушение масочно-перчаточного режима: термин «средство индивидуальной защиты» никак не раскрывается, в законодательстве его тоже нет.

Суду потребовался почти год, чтобы назначить заседание и вынести решение по делу. Депутаты подали заявление 27 мая 2020 года.

В итоге 11 февраля Уставный суд провозгласил, что правила поведения Смольный может установить по федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в котором также есть указанный термин.

Оспариваемые положения закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге» суд признал соответствующими уставу и прекратил производство по делу в части проверки положений постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Суд также указал, что на момент подачи запроса и по сей день понятие «средства индивидуальной защиты» определено в пункте 2.5.3 постановления правительства Петербурга № 121, так что этого достаточно.