Минск, 11 февраля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Потеря Белоруссии является для России смертельно опасной. Об этом 11 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС).

President.gov.by Александр Лукашенко. Шестое Всебелорусское народное собрание

По словам Лукашенко, власти Белоруссии продолжат укрепление своего силового блока в соответствии с новыми вызовами и угрозами.

При этом он отметил, что республика не может позволить себе вкладывать в оборону такие масштабные средства, как это делают некоторые европейские страны.

«Мы не можем вкладывать такие деньги. И не будем. Потому что мы не собираемся ни на кого нападать. Потому что вооружение для атаки, для нападения гораздо дороже, чем для обороны», — сказал президент Белоруссии.

Также он высказал уверенность в том, что страна с меньшими ресурсами, однако с большим опытом и с помощью России сможет защитить себя.

«Подтверждаю это еще и с помощью нашей России, потому что потерять Беларусь для России смертельно опасно», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к предоставлению площадки для переговоров по любым вопросам глобальной и региональной безопасности.