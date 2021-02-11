Москва, 11 февраля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В сети появились изображения опытного образца бронированного автомобиля «Ласок 4-П». Об этом 11 февраля сообщается на сайте «Военное дело».

«Военное дело» Опытный образец бронеавтомобиля «Ласок 4-П»

Новый бронеавтомобиль предназначен для использования в составе спецподразделений, а также в разведывательных группах.

«Ласок 4-П» можно перебрасывать с мест базирования на боевые позиции в многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Создано авто с применением фасеточных технологий, которые обеспечивают углы наклона бронированных поверхностей корпуса для меньшего урона от попадания снарядов и осколков гранат. Эта технология также снижает заметность машины на большом расстоянии.

Под капотом «Ласок 4-П» стоит агрегат российского производства. Вооружена бронемашина 12,7-мм пулеметом «Корд». Также на автомобиль можно установить пулеметы калибра 7,62 и 5,45 мм.

Ранее на полигоне в Центральном военном округе (ЦВО) был завершен первый этап опытной эксплуатации боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Экипажами были проведены занятия по вождению этой техники, а также огневой и технической подготовке.

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