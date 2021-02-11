Калуга, 11 февраля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. На территории Калужской области в ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, выпадет порядка 36 миллиметров снежных осадков, что соответствует месячной норме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

Kaluga-gov.ru Метель в Калуге

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Снегопад, который начнется вечером 11 февраля и продолжится до утра 13 февраля, будет сопровождаться северо-восточным ветром порывами до 19 метров в секунду и сильной метелью. На дорогах области ожидаются гололедица и снежные заносы.

В связи со сложными метеорологическими условиями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукреплённых, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, нарушениями в системе ЖКХ, работе дорожно-коммунальных служб и работе транспорта. Жителей городов и сёл региона просят не рисковать здоровьем и по возможности не выходить из дома и не пользоваться личным автотранспортом.