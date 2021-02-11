Минск, 11 февраля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Белоруссии настал переломный момент, который можно сравнить с развалом СССР. Об этом 11 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко в рамках VI Всебелорусского народного собрания.

President.gov.by Александр Лукашенко. Шестое Всебелорусское народное собрание

По его словам, страна столкнулась с серьезными событиями, которые сравнимы с немногими событиями истории.

«Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что республику атаковали извне, которая, как он отмечает, прошла «по принципу «блицкриг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Запад не имеет морального права поучать официальный Минск. Он напомнил о событиях Великой Отечественной войны, о зверствах гитлеровских оккупантов и их местных пособников, предложив Западу кланяться белорусам в пояс за преступления «той войны». «Мы, белорусы, святой народ», — заявил он.

Читайте также: Лукашенко предложил подумать о корректировке белорусской конституции