Москва, 11 февраля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Власти Кипра планируют возобновить выдачу туристических виз гражданам России. По данным посольства Кипра выдача виз начнется с 1 марта 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дмитрий Мозжухин Кипр. Лимассол

Возобновление визового процесса связано с тем, что Кипр намерен открыть границы для туристов из 56 стран мира, в том из России. Визы иностранцы смогут оформить по упрощенной схеме.

Российским туристам будут оформляться про-визы, подать заявление на которые можно онлайн. Оформление про-визы на Кипр займёт до пяти рабочих дней,

Как уже сообщало ИА REGNUM, для въезда на Кипр потребуется два ПЦР-теста на коронавирус — перед вылетом в страну и платный ПЦР-тест по прибытии.

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