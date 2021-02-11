Париж, 11 февраля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Более 20% жителей Франции считают, что бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен«могли бы справиться лучше», чем нынешний лидер государства Эммануэль Макрон, если бы находились на посту президента Франции. Об этом свидетельствует опрос, проведенный 9−10 февраля социологической компанией Ifop-Fiducial и опубликованный 11 февраля Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

По результатам опроса, 22% из 1019 опрошенных жителей Франции убеждены, что лучше, чем Макрон, с функциями президента справился бы бывший глава его правительства Филипп; при этом 63% думают, что Филипп «был бы не лучше, и не хуже», чем Макрон. 20% участников исследования считают, что наиболее эффективной оказалась бы Ле Пен.

При этом за главу крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона проголосовали 14% опрошенных, за мэра Парижа Анн Идальго — 9%, видного представителя партии «Европа Экология Зеленые» Янника Жадо — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля во французском городе Нантер начался суд надЛе Пени ее сторонником, евродепутатом Жильбером Колларом за публикацию в интернете шокирующих фотографий, сделанных представителями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).